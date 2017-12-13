Google Chrome’a İndirme Hızı Yükseltecek Bir Güncelleme Gelecek

Elde edilen bilgilere göre Google Chrome’un 64. versiyonunda paralel indirme aracılığıyla büyük boyutlu dosyalar daha kısa sürede yüklenecek.

Dünyanın en popüler internet tarayıcıları arasında yer alan Google Chrome, rakiplerinin önüne geçecek türden özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa zaman önce mobil versiyona gelen güzel özelliklerin ardından masaüstü sürümüne de önemli bir yeniliğin gelmesi bekleniyor.

Paralel indirme olarak adlandırılan bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir dosyanın indirme süresi 3 saniyeyi geçtiğinde aktif hale getirilecek. Üçüncü parti yardımcı uygulamaların sıklıkla kullandığı bu özelliğin Google tarafından kullanılması şirket bakımından büyük bir adım olarak değerlendirilebilir.

Google Chrome’un güncellemesinde yer alması beklenen bu özelliğin dosya indirmelerinde yaratacağı zaman tasarrufu ile öne çıkıyor. Henüz beta sürümü yayınlanmayan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor.