Google Assistant’a erkek sesi opsiyonu dahil edildi

Google’ın dijital asistanı Google Assistant’a yöneltilen soruları yanıtlayan kadın sesine yeni bir alternatif geliyor.

Google Pixel, Google Home ve iPhone gibi cihazlar üzerinden erişilebilen dijital asistanı bir erkeğe dönüştüren Google, bu sesi “Ses II” olarak tanımlandı. Google Assistant, Siri ve Alexa gibi dijital asistanlar “cinsiyetsiz” olarak tanımlansa da genel olarak ses konusunda yapılan tercihler dolayısıyla akıllarda kadın olarak kalıyor.

Google Assistant’da uzun süredir yalnızca kadın sesi bulunuyordu. Bu yüzden herkesin aklında Google Assistant’ın “kadın” olduğu düşüncesinin oluşmasına neden oluyor. Bununla birlikte erkek ses seçeneğinin dahil edilmesiyle bu algının değişebileceği ve Google Assistant’ın gerçek anlamda “cinsiyetsiz” olarak görüleceği söylenebilir.