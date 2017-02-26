Google Assistant Nougat ve Marshmallow kullanan telefonlara geliyor

Google aylarca Pixel ve Pixel XL’e özel kıldığı uygulamasını şimdi diğer markalara da açıyor.

Google Assistant uygulaması, Google işletim sistemi kullanan cihazların akıllı geleceği olabilir ancak Google bir süredir bu uygulamayı sadece kendi telefonlarına özel kılmayı tercih etti. Öte yandan Google Home, yeni LG saatleri ve Allo sohbetlerinde bu uygulmanın farklı sürümleri var ancak eksiksiz bir mobil deneyim almak istiyorsanız, Pixel telefonlarından birini satın almak zorunda kalıyordunuz.

Ancak bu durum yeni bir Play Hizmetleri güncellemesi ile değişmek üzere. LG’nin yeni amiral gemisi G6 ilk olarak Google Assistant kullanan üçüncü parti telefon olacak ancak bu adım LG G6 ile sınırlı kalmayacak. Google sesli asistanını Nougat ve Marshmallow kullanan tüm telefonlara getireceğini açıkladı.

Pixel’de olduğu gibi kullanıcılar “OK Google” diyerek veya Home butonuna uzun süre basarak asistanı devreye sokabilecek. Uygulamanı yetenekleri kullandığınız cihaz veya uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterse de eksiksiz bir Pixel sürümü kullanılacak ve haritalar ile takvime girmenize, hava durumu raporları almanıza ve akıllı cihazınızı kontrol etmenize olanak sağlayan diğer komutları da sunacak.

Uygulama öncelikle bu hafta İngilizce dili için ABD kullanıcılarına, ardından Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık’a sunulacak. Hemen ardından Almanya’da da Almanca için hizmet vermeye başlayacak. Google yıl boyunca Hintçe, Japonca ve Portekizce’yi de destekleyerek daha fazla dil eklemeye devam edeceğini açıkladı.

Gerçekleşecek güncelleme, Nougat ve Marshmallow kullanan uygun Android telefonlara Google Assistant otomatik olarak yüklenecek.

Bu hareket biraz gecikmiş olsa da Google’ın yeni uygulamayı ihtiyaç duyduğumuz her yerde kullanılabilir hale getirme hedefine doğru atılması gereken ilk adımı attığını söyleyebiliriz. Yardımcı Alexa, Cortana ve Siri’ye sadece bir cevap değil, tüm Google cihazlarına sesli komutlar getirmenin bir stratejisi ve mümkün olan en iyi yol bunu olabildiğince çok telefona kazandırmak.