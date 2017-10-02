Google Amazon Echo Show’a karşılık vermeyi planlıyor

Google, akıllı hoparlör pazarının lideri Amazon’un tahtını sallamaya hazırlanıyor.

Amazon’un Echo ile elde beklenmeyen başarının ardından pek çok teknoloji şirketi Amazon Echo’ya rakip ürünler sunmasına karşın hiçbiri Amazon Echo’ya yaklaşamadı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Google Home’u piyasaya süren Google da bu şirketler arasında bulunuyordu. Aradan geçen sürede Google akıllı hoparlör pazarının yüzde 25’ini kontrol ederken, Amazon yüzde 70 ile liderliği elinde bulundurmayı sürdürüyor.

Amazon’un hoparlöre ekran eklediği Echo Show ile ürün portföyünü genişletmesi Google’ın da benzer bir adım atmasına teşvik etti. Google, geçen hafta Echo Show’da YouTube desteğinin sona ermesi ve buna neden olarak Amazon’un YouTube kanallarına abone olma fırsatı bulunmamasını göstermesi yeni bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığı izlenimi yaratıyor.

İddialara göre Google, 7 inçlik bir ekrana sahip olan ve YouTube,Google Fotoğraflar ve Netflix gibi uygulamaların ön yüklü olarak geldiği “Manhattan” kod adlı bir akıllı hoparlör üzerinde çalışıyor. Google Home’da olduğu gibi akıllı cihazları ve eşyaları kontrol edebileceği iddia edilen hoparlörde Android işletim sistemi de bulunacak.

Google’ın bu normalde 2018’in ortasında satışa sunmayı planladığı ancak akıllı hoparlör pazarında artan rekabetin bu tarihi erkene almasına neden oluyor. Microsoft’un Invoke, Apple’ın HomePod gibi akıllı hoparlörlerin pek yakında satışa sunacağı düşünüldüğünde Google’ın yeni akıllı hoparlörünü öne çekmesi mantıklı geliyor.

Google’ın yeni akıllı hoparlörünü Çarşamba günü gerçekleştireceği etkinlikte tanıtması bekleniyor.