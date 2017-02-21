Gmail posta kutunuzu ikonlar şenlendirsin

Ufak bir Chrome eklentisi Gmail’e renk katıyor.

Teknoloji bloggerı Amit Agarwal’ın yayımladığı Gmail Sender Icons adında, Gmail’e özel, oldukça küçük bir Chrome uzantısı var. Hangi şirketin veya web sitesinin uzantısı ile size bir mesaj gönderildiğinde, eğer o sitenin bir favikonu varsa, bu ikon gelen mailin başlığına ekleniyor. Ayrıca orijinal web sitesinin adı da bu ikonun yanına ekleniyor.

Belki arkadaşlarınızın havalı mail uzantıları yoktur ama bu eklenti özellikle sosyal medya kanallarından gelen bildirim mailleri için minik ikonları görüntüleyerek bir anlamda o sitelerin kimliğini de teyid etmenizi sağlıyor. Bir başka deyiş ile eğer birileri sahte bir uzantıdan size Twitter şifrenizi acilen değiştirmeniz gerektiğini söyleyen bir e-posta atarsa bunun Twitter’dan gelmediğini anlayabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bu e-posta da Twitter’ın ikonu bulunmuyor zira gönderildiği ve sizi yönlendirdiği sahte adres Twitter’ın orjinal adresi değil.

Ayrıca ikonlar sayesinde gelen kutunuzu hızla gözden geçirip gereksiz pazarlama e-postalarını başlıklarını bile okumadan tespit etmeniz mümkün oluyor.

Eklentiyi Chrome mağazasında yukarıda verilen linkten kurun, daha sonra yapmanız gereken tek şey Gmail hesabınıza login olmak.