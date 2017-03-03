Gmail eklenti boyutu 50 MB’a yükseldi

Siz yine de böyle mailler göndermeyin.

Hepimizi sıklıkla etkileyen bir sorun olmayabilir, ama hepimiz bunu yaşadık. Birisi gönderdiği PDF’i veya fotoğrafı alıp alamadığınızı soran bir e-posta gönderir. Gelen kutunuzda, çöp dosyalarında ve spam klasörünüzde bu e-postanın gelip gelmediğiniz keşfetmek için arayabilirsiniz. Sebep? Çünkü o e-posta size ulaşmamıştır zira ek dosyası çok büyüktür.

Artık bu durumlar daha az yaşanacak. Google, Gmail kullanıcılarının alabileceği eklerin boyutunu iki katına çıkardığını açıkladı. Bu boyut, dev görüntüler ve PDF’ler için fazlasıyla yeterli olması gereken 25MB – 50MB aralığında. Kabul edelim, büyük ekleri göndermek için bir e-postaya eklemekten çok daha iyi yol var, ancak birisi bu konuda ısrar ederse, en azından şimdilik buna bir çözüm bulundu.

Bununla birlikte, Google PDF ve fotoğraf dosyaları dışında hala 25 MB’den büyük dosyaları gönderemezsiniz. Bunun için, her zamankinden çok daha güvenilir ve güvenli normal Google Drive yöntemini kullanabilirsiniz. Ve bunu yapmak oldukça kolaydır. Oluşturma penceresindeyken, eklenti “ataç” simgesine, ardından Drive’dan Ekle’ye hafifçe tıklayın, istediğiniz dosyaları bulun ve göndermek için seçin (dosyalar 25 MB’dan büyükse).

Google PDF ve fotoğraflar için izin verse bile 25MB’den daha büyük diğer dosyaları ek olarak göndermenize izin vermemesinin bir nedeni var. Bunun sebebi e-posta güvensizliği değil, büyük dosyalar sunucuları boğarak tıkanmalara neden olabilir, bu nedenle göndermenizi yapmak için Google Drive’ı veya başka bir bulut servisini kullanmak en iyisidir. Ancak hayatınızdaki birisi size e-posta mesajlarının gövdesine gömülü dev resimler göndermek konusunda ısrar ediyorsa, şimdi bunları alacağınızı bilerek huzur içinde işinize devam edebilirsiniz.