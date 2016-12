Giyilebilir cihazlar kişisel mahremiyeti tehdit ediyor

Yapılan bir araştırma göre şirketler giyilebilir cihazlar üzerinden topladıkları kişisel verileri satıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, hızla genişleyen giyilebilir cihaz piyasası bazı cihaz üreticileri büyük miktarda kişisel veri toplayıp diğer şirketlerle paylaştığından ciddi gizlilik kaygısı uyandırıyor.

Perşembe günü American University, Center for Digital Democracy (CDD) and the School of Communication tarafından açıklanan çalışma, mevcut sağlık alanındaki gizlilik yasalarının giyilebilir üreticiler tarafından genellikle uygulanmadığını ortaya çıkartıyor. Çalışmaya göre fitness aksesuarları, akıllı saatler ve diğer giyilebilir cihazlar tüketicilere bekledikleri gizlilik korumasını sağlamıyor.

Çalışma, “Bu cihazların birçoğu kişisel ve sağlık verilerini toplayarak, elde edilen Büyük Veri ile yine tüketici davranışlarını yönlendirecek pazarlama amaçlı olarak kullanılıyor” diyor ve ekliyor; “Tüketiciler daha akıllı giyilebilir cihazlar satın aldığında ve aygıtların işlevselliği giderek sofistike hale geldiğinde veri toplama kapsamı benzeri görülmemiş şekilde artıyor.”

CDD’nin Direktörü ve raporun ortak yazarlarından Jeff Chester; “Yasal düzenlemeleri yapan politikacılar bugünün büyük veri çağında tüketicileri korumak için kararlı bir şekilde hareket etmeli” diyor.

Öte yandan bu iddialara karşı popüler fitness takip aksesuarları üreten Fitbit’in bir sözcüsü, şirketin giyilebilir giysiler için en iyi gizliliği sağlamak üzere CDD ile birlikte çalıştığını belirtti. Şirket kullanıcıların kendilerine ait verileri korumaya hakkı olduğunu belirtiyor ve “Fitbit, kullanıcılarımızın verilerinin gizliliğini korumaya kararlıdır ve müşterilerimizin güvenliği her şeyden önce gelir. Kullanıcı verilerini satmamak daimi bir politikamız olmuştur” diyor.

Uzun lafın kısası gerçekten manipülasyona çok açık bir alanda yeni fikirler ve bulgular ortaya çıkıyor. Attığınız üç adım, ölçtüğünüz tansiyon ve uyku düzeni bilgileriniz üç hafta sonra mail kutunuza sağlıklı yaşam için süper bir vitamin reklamı olarak geri dönebilir.