GDDR6 grafik kartı bellekleri bu sene geliyor

PC oyuncuları süper hızlı grafik belleklerine hazır olsunlar.

Micron, en son teknoloji GDDR6 grafik belleğini yıl sonuna kadar satışa sunmaya hazırlanıyor ve PC oyunları için bu mükkemel bir performans sağlayacak.

Bellek şirketi, daha hızlı bilgisayar ve konsollar ile baş etmek için GDDR5X’den bile önemli ölçüde daha hızlı olacak GDDR6 belleklerin üzerinde tüm gücüyle çalışıyor. Micron başlangıçta GDDR6’yı gelecek yıl pazara sunmayı planlıyordu ancak planlar erkene çekilmiş görünüyor.

Micron’daki bilgi işlem ve ağ iş birimi başkan yardımcısı Tom Eby: “Sanal gerçeklik de PC güncellemelerini yönlendiriyor ancak yeni grafik bellek teknolojilerinin daha hızlı geliştirilmesini zorlayan oyun ve e-spor ile aynı tempoda değil” dedi.

Tahminlere göre 500 milyon insan, gelecek on yılın sonuna kadar e-spor hayranı olacak. Geçmişte her her beş yılda bir güncelenen PC’ler ise artık her üç yılda bir yenilenir hale geldiler.

Eby: “Süper Bowl hariç, diğer Kuzey Amerika profesyonel şampiyonalarına göre e-spor şampiyonalarını izleyen çok daha fazla insan olacak” dedi.

GDDR6, 16 Gbps’de (saniyede bit) veri aktaracak ve bugünün çoğunda kullanılan GDDR5’ten iki kat daha hızlı hale gelecek. Aynı zamanda 12Gbps’lik bir başlangıç ​​hedef hızına sahip olan GDDR5X’den bile daha hızlı olacak.

Eby, kullanıcılar PC’lerinde ve oyun konsollarında daha iyi grafik elde etmek için daha yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeli bellek isteyeceklerini belirtiyor. Bununla birlikte, henüz GDDR6’lı GPU’ların ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor.

Micron şu anda GDDR5X belleklerini üretmeye de devam ediyor.

GDDR GPU’ların çoğunda kullanılsa da, AMD’nin Radeon R9 Fury X’inde kullanılan HBM (yüksek bant genişlikli bellek) ve Nvidia’nın Tesla P100’ü olan halefi HBM2 gibi grafik bellek teknolojileri de var. HBM2 Samsung ve SK Hynix tarafından üretiliyor ancak GDDR bellekten daha pahalı.