Garmin Speak ile otomobillerde Alexa deneyimi sunacak

Otomobil navigasyon sistemleri konusunda tecrübe sahibi olan Garmin, yeni tanıttığı “Speak” isimli aksesuarıyla Amazon’un asistanı Alexa’yı otomobillere geliyor.

Kullanıcıların otomobillerinin ön camına yerleştirmesi üzere tasarlanan cihazda 1.5 inçlik OLED ekran bulunuyor. Çerçevesi üzerinden LED bildirimler de görülebilen Speak’te Alexa ile sesli iletişim kurulması imkanını da sunuyor. Yapılan ayarlamalarla navigasyon bilgilerini sesli ve görüntülü olarak gösterebilen Speak, Alexa ile gerçekleşebilen işlevler gerçekleştiriliyor.

Kullanıcılara otomobilini kullanırken canlı trafik yoğunluğu, hava durumu ve gündemle ilgili bilgiler veren Speak, bu bilgileri akıllı telefonun hücresel verisi üzerinden sağlıyor. Ancak telefona gelen arama ve mesajları yanıtlama özelliği sunmuyor. 150 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Garmin Speak’i buradan satın alabilirsiniz.

Garmin’in Speak için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.