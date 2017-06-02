Galaxy S8’in Karayip Korsanları sürümü Çin’de satışa sunuldu

Samsung Galaxy S8 için daha önce S6 modelinde izlediği stratejiyi sürdürüyor.

Geçtiğmiz hafta vizyona giren Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı isimli filmi kutlamak amacıyla Samsung, Galaxy S8’in filme özel sürümünü satışa sundu.

Samsung’un film için yaptığı hazırladığı telefon, Samsung’un Disney ile ilk ortak çalışması değil. İki kurum daha önce 2015 yılında Iron Man filmi için Galaxy S6 modeline özel cihazlar da hazırlanmıştı. Ancak Karayip Korsanları için hazırlanan sürümde telefonun normal sürümünün yanında akıllı bir kılıf ile birlikte verilecek.

Iron Man versiyonuna benzer şekilde Karayip Korsanlarıiçin hazırlanan S8 modelinde özel bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Öyle görünüyor ki, içinde bulunan bir NFC çipi sayesinde özel kutu ile telefon arasında iletişim de kurulabilecek.

Samsung Galaxy S8 için özel Karayip Korsanları sürümü 880 dolara satışa sunulacak. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.