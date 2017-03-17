Galaxy S8’in kamerasında büyük gelişme olacak

Pek yakında tanıtılacak olan Samsung Galaxy S8’in kamerası hakkında yeni detaylar geliyor.

Yeni gelen raporlara göre Galaxy S8’de saniyede 1.000 kare hızında (Frame Per Second – FPS) ağır çekim yapabileceksiniz. Bir önceki model olan Galaxy S7’nin 240 fps ve Sony’nin yeni tanıtılacak olan Xperia XZ Premium’ın 960 fps çözünürlüklerini kıyaslarsak Galaxy S8 çok daha kaliteli bir video kayıt imkanı sunacak.

Sony’nin XZ Premium modeli için kullandığı kamera sensörü teknolojisi yerine benzer yeteneklere sahip olan Samsung Galaxy S8 kamera sensörüne eklenmiş olan DRAM ile daha düzenli çekimler yapabileceksiniz.

Gelen bilgilere göre S8’in otofokus özellikli 8 MP ön kamerası haricinde ayrıca bulunan 3.7 MP’lik bir diğer kamera iris tarama işlemleri için kullanılacak.

Özellikle son yıllarda başta Apple ve Samsung gibi büyük markalar için yeni ürünleri tanıtılmadan önce pek çok özellik bir şekilde basına sızdırılıyor. Galaxy S8’in tanıtım tarihi yaklaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.