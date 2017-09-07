Fujifilm yeni aynasız fotoğraf makinesini duyurdu

Dünyaca ünlü Japon fotoğraf ve görüntüleme sitemleri sağlayıcısı Fujifilm, elektronik vizörlü ve 24 MP APS-C X Trans III sensör ile gelen yeni aynasız fotoğraf makinesi X-E3’ü açıkladı.

Fujifilm, X-E3 ile tüketicilere bütçe dostu bir telemetreli fotoğraf makinesi sunuyor. Fiyatının ucuz olması sebebiyle bazı özelliklerin bulunmaması beklentileri düşürmesine neden olsa da X-Pro2 ve X100F gibi modellerde kullanılan 24 MP APS-CX Trans III sensörüyle gelmesi güzel bir gelişme olarak görülüyor.

X-E3’te X-Processor Pro görüntü sinyali işlemcisinin kullanılmasıyla deklanşör hızı ve poz telafisine hızlı erişilmesi için fiziksel harici kadranlar sunuyor. X-E3’te X-Pro2’de de görülen ve kullanıcılar tarafından özelleştirilebilen küçük bir joystick yer alıyor.

Saf bir elektronik vizör ve dokunmatik ekran ile gelen X-E3’ün yalnızca gövdesini almak isteyenler 900 dolar karşılığında edinebilecek. X-E3’ün yanında 18-55mm f/2.8-4 lens ile birlikte edinmek isteyenler 1.300 doları gözden çıkarması gerekecek. X-E3’ü 23mm f/2 prime lens ile almak isteyenler ise 1.150 doları gözden çıkarması gerekecek. X-E3 ay sonunda satışa sunulacak.

X-E3’ün tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.