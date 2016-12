Ford yeni konsept otonom aracını tanıttı

Üstelik teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde tepesinde garip bir dönen lazer sensör yok.

Ford, önümüzdeki hafta Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES fuarında muhtemelen rakiplerinin kendi otonom araçlarını tanıtacağını düşünerek, bu gün itibariyle kendi otonom aracını görücüye çıkardı.

Ford’un bu yeni otonom aracı geçmişte yaptığı konsept çalışmalara göre çok daha hızlı bir bilgisayar ve daha güçlü LiDAR sensörlerine sahip. Üstelik araç üzerindeki pek çok sensör de teknolojik gelişmeler sayesinde ufalarak tasarıma gizlenmiş durumda.

Yeni tasarımda aracın çevresini üç boyutlu olarak analiz edebilmesi için kullanılan lazer tarama alıcıları aracın her iki yanında, sağ ve sol aynaların üstünde yer alıyor. Önceki konsept araçta dört adet olan alıcı sayısı bu modelde ikiye düşürülmüş. Her biri 360 derecelik bir görüntü sağlıyor ve nesnelerin şeklini ve konumunu algılayarak arabanın çevresindeki her yönde yaklaşık 60 metre mesafede tarayabiliyor.

Bu arada, aracın üstündeki, sözde bagaj rafları, üç kamera içeriyor. Bu kameralar, yayaların, nesnelerin ve trafik işaretlerinin (lambaların) sürekli bir görüntü akışını alıyor ve arabanın otonom sürüşüne yardımcı olmak için yeni bir bilgi katmanı oluşturuyor.

Ford’un bu yeni otonom aracını CES 2017 bünyesinde sergilemesi ve hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Şirketin 2017 yılı hedefleri içinde sürekli araştırma ve geliştirme yaptığı bu araçların 90 tanesini 2017 yılında yollarda dolaştırarak çok daha fazla bilgi toplamak. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen bu otonom araçların 2021 yılında tüketiciler için kullanıma sunulması bekleniyor.