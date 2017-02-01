Fiyatıyla cebi, hızıyla işlemcileri yakan sunucu

Ibex Pro 115 bin dolara yaklaşan fiyatına rağmen parasının hakkını sonuna kadar veriyor. Üstelik oyun da oynatır.

Ibex Pro muhtemelen elektrik faturanız akıllara ziyan yükseltecek denli güçlü bir makine.

Ubuntu Server 16.10 ile gelen Ibex Pro, System76’nın en hızlı sunucusu. İçerisinde Intel’in en yeni 22 çekirdekli Xeon E5 v4 işlemcilerinden iki tane ve sekiz adet Nvidia Tesla P100 grafik işlemcisi ile çılgın bir işlem gücü sunuyor.

Bu cihaz Nvidia’nın derin öğrenme (deep learning) için kullandığı süper hızlı DGX-1 ile aynı GPU sayısına sahip. System76, bir raf tipi sunucu olan Ibex Pro’yu DGX-1 ile aynı pazarda satmayı hedefliyor. Sunucu, DGX-1’e kıyasla daha az, ancak daha yeni CPU’lara sahiptir.

Ibex Pro giriş seviyesinde Ubuntu Server 16.10, altı çekirdekli Intel Xeon E5-2603v4 işlemci, 16GB bellek, bir Tesla K40 GPU ve 250GB depolama alanıyla 9.575 dolara satılıyor.

Tüm özellikleri en son raddeye kadar tam olsun derseniz sistemin fiyatı 114.725 dolara çıkıyor. Bu sistem içinde iki adet 22 çekirdekli Xeon E5-2699v4 işlemcisi, 1.5TB DDR4 DRAM, sekiz Tesla P100 GPU, 2 TB NVMe tabanlı SSD depolama alanı ve ilave 32 TB SSD depolama birimi ile geliyor.

System76 bir Ubuntu PC üreticisi olarak tanınıyor ve Ibex Pro az sayıdaki Ubuntu sunucusundan biri. Sunucu, konuşma ve resim tanıma gibi görevler için makine öğrenmesi uygulamaları geliştirmek isteyen şirketleri hedef alıyor.

Üst düzey GPU’ler Google ve Facebook gibi şirketler için resim ve konuşma tanıma işlemleri yapıyor. Bu şirketler, görüntüleri analiz etmek, sınıflandırmak ve daha sonra bir resimdeki nesneleri tanımaya çalışmak için sunucularda CPU’dan çok GPU gücünden istifade ediyorlar. GPU’lar bir sunucuya yapay zeka tabanlı “öğrenme” olanakları sağlıyor ve ne kadar fazla veri ile beslenirse öğrenme modeli o kadar güçlü oluyor.

GPU’lar ayrıca analitik, mühendislik uygulamaları ve bilimsel araştırmalar için kullanılıyor. Örneğin, petrol ve gaz şirketleri keşif için pek çok GPU kullanan sistemler kullanıyor ve Ibex Pro, çift GPU konfigürasyonlu iş istasyonlarından çok daha fazla güç sunabiliyor.

GPU’lar ayrıca Ibex Pro’yı multimedya veya dijital görselleri işlemek için de mükemmel kılıyor. Film üretimi veya görüntü düzenleme için de kullanılabilir. Elbette isteyen bu sunucu sisteminde oyun da oynayabilir.

Ancak, makine öğrenmesi (Nvidia’nın GPU’ları) ucuz değil, bu da Ibex Pro’nun neden bu kadar pahalı olduğunu açıklıyor.

Ibex Pro sunucusu dünya çapında 62 ülkede satılacak. Belki bir tane almak istersiniz.