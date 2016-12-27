Firefox Windows XP ve Vista’ya veda ediyor

Popüler web tarayıcısının eski Windows işletim sistemlerine desteği son bulacak.

Mozilla 2017’de Windows XP ve Windows Vista üzerinde çalışan Firefox tarayıcısının desteğini sonlandıracağını açıkladı.

Şirket blogunda yayınlanan yazıya göre Firefox’un bu eski Windows işletim sistemlerine verdiği destek yaz aylarından sonra sona erecek. Şirket; “Eylül 2017’ye kadar Windows XP ve Windows Vista kullanıcıları için güvenlik güncelleştirmeleri sağlamaya devam etmeyi umuyoruz” dedi. Şirket 2017 yılının ortalarında, Windows XP ve Vista’daki kullanıcı sayılarını yeniden değerlendirecek ve nihai bir destek bitiş tarihi açıklayacak.

Nihai destek tarihinden önce Mozilla, Windows XP ve Vista kullanıcılarını otomatik olarak işletmeler ve eğitim kuruluşları için tasarlanmış olan Firefox Genişletilmiş Destek (ESR) kapsamına alacak.

ESR kapsamında yazılımn yayınlanan son versiyonu düzenli olarak güvenlik güncellemeleri alıyor ancak yeni sürümlerin sahip olduğu yeni özellik ve geliştirmelerden faydalanamıyor.

İki yaşlı işletim sistemini hâlâ kullanmaya devam edenlerin yüzde kaçının Firefox tarayıcıyı çalıştırdığı tam olarak belli değil, ancak analizler her iki sistem için de çok düşük rakamların söz konusu olduğunu tahmin ediyor. Öte yandan ölçüm şirketi Net Applications’a göre Windows XP geçen ay küresel ölçekte kişisel bilgisayarların yüzde 8.6’sında kullanılıyor. Microsoft’un en başarısız işletim sistemi kabul edilen Vista ise sadece yüzde 1,1’lik bir orana sahip.

Mozilla, Windows XP için desteğini sonlandıran son tarayıcı şirketlerinden birisi. Microsoft 2014’ten itibaren XP içinde gelen Internet Explorer için yama yayınlamaya son verdi. Google ise Nisan 2016’da Chrome’u destek listesinden çıkardı.

Mozilla; “Kullanıcılarımızın Microsoft’un desteklediği yeni bir Windows sürümüne geçmesini şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.