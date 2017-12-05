Files Go uygulaması genel kullanıma sunuldu

Google’ın Files Go isimli dosya organizasyonu ve paylaşımı uygulaması tüm Android kullanıcılarına beğenisine sunuldu.

Geçtiğimiz ay beta sürümü yayınlanan uygulamayla Android kullanıcıları cihazlarında yer açma, dosya bulma, dosyaları bulutta yedekleme ve kullanıcı çevrimdışı olsa bile başka cihazlar üzerinden paylaşmaları gerçekleşebilecek. Files Go ile reklam destekli üçüncü taraf uygulamalardan rahatsız olan kullanıcılar için önemli bir çözüm niteliğini taşıyor.

Uygulamayı indiriler, gelen dosyalar, uygulamalar, resimler, videolar, ses dosyaları ve diğer belgelere doğrudan erişebilmesinin yanında kullanıcılara cihazlarında yer açma konusunda öneriler de veriyor. Kullanıcılar tarafından uzun zamandır beklenilen özellikler arasında bulunan çevrimdışı dosya paylaşım özelliği de Files Go kullanıcılarına gelecek. Bu özellik, Apple’ın AirDrop özelliğine benzerlikler gösteriyor. Kullanıcıların bağlanabileceği bir erişim noktası niteliği taşıyan Files Go, dosya aktarımını Bluetooth aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Google, Files Go uygulaması kullanıcılarının cihazlarında bulunan depolama alanları azaldığında dosyalarını Google Drive, OneDrive ve Dropbox gibi servislere aktarabileceğini de hatırlatıyor. Files Go uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

Files Go’nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.