Facebook, yeni 360 dereceli kameralar ile geliyor

Facebook 360 dereceli kamerayla sosyal medyaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Geçten yıl Facebook, 3 boyutlu olarak 360 dereceli çekim yapıp daha sonra özel olarak tasarlanmış yazılımla çevrimiçi hale getiren Surround 360’ı tanıttı. Ama satışa sunulmadı. Şirket Surround 360’ı yaz aylarında Github’da 3D 360 dereceli içerikler yaratmak için kullandı. Kamera her ne kadar iyi de olsa maalesef tam olarak bir VR deneyimi sunmadı. Bu yüzden Facebook, bu yıl F8 etkinliğinde 2 360 dereceli kamera daha tanıttı. X24 ve x6 adı verilen kameralar, daha etkileyici 360 dereceli içerikler sunacak.

İsimlerinden tahmin edileceği üzere x24’ün 24 kamerası; aynı şekilde x6’nın da 6 kamerası bulunuyor. Görünüş olarak x24 dev gibi bir plaj voleybol topuna benzerken; x6 daha çok bir tenis topuna benziyor. Her iki kamera da içerik üreticileri için tasarlanmış olsa da x6, daha küçük, daha hafif ve daha ucuz bir sürüm olması amaçlanmış.

x24 ve x6 kameraları Surround 360 serisinin birer parçasıdır. Facebook kameraları satmayı planlamamakla birlikte kameraların tasarımlarını belirli ticari ortaklar grubuna lisanslamayı planlıyor. Facebook’un Area 404 adlı donanım laboratuvarında prototip aşamasında olan kameralardan x24 termal görüntüleme kameralarıyla tanınan FLIR ortaklığıyla üretilirken; x6 Facebook tarafından üretilmiş.

Kullanıcılar başını kameranın olmadığı tarafa sürükleyebilir ve aslında orada bulunuyormuş gibi görünebilir, başınızı sağa sola, ileri geri hareket ettirdiğinizde kamera farklı açılardan yeniden yapılandırabilecek kadar akıllıdır. Fotosferin içine bakmak yerine içinde hareket bulunuyor. Böylece 360 derecelik videoları özgürce, VR alanları görüldüğü gibi görülecek. Bunların hepsi Facebook’un yaratmış olduğu özel yazılım ile gerçekleşiyor.

Bir diğer harika özellik ise çekilen videolardaki her pikselin derinliği bulunuyor. Her pikselin 3 boyutlu olmasıyla VR içerik yaratıcılarının görsel efekt düzenlemeleri daha da kolaylaşıyor.