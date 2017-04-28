Facebook Messenger Lite 132 ülkeye daha geliyor

Hafifletilmiş sohbet uygulaması, kullanıcıları gelişmekte olan dünyaya bağlamayı amaçlıyor.

2010’da Facebook Zero ile başlayan daha sonra Project Aquilla ile devam eden süreçte, Mark Zuckerberg ve Facebook, gelişmekte olan ülkelerin dünyaya ulaşmasını sağlamanın şirketin büyük bir önceliği olduğunu gösterdi. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılar için Facebook iki ana ürününün düşük bant genişliğinde çalışan sürümleri Facebook Lite ve Messenger Lite’ı duyurduğunda çok da sürpriz olmadı. Geçen yıl resmi olarak 5 ülkede sunulan Messenger Lite hizmeti bügün 132 ülkeye daha sunuldu.

Messenger ekibinin başında bulunan David Marcus bir durum güncellemesi yayınlayarak; Messenger Lite versiyonunun kısıtlı hafıza ve işlemci gücüne sahip olan eski telefonlar için tasarlandığını belirtti. Lite kullanıcıları, Messenger’da bulunan 1.2 milyardan fazla kullanıcııyla sohbet edebilecek ancak metin, fotoğraf, bağlantı ve çıkartmalar sınırlı olarak paylaşılabilecek. Messenger Day, fotoğraf filtreleri ve üçüncü parti uygulamalar gibi işlemci gücü yüksek özellikler kullanılamayacak ancak uygulamanın kendisi de daha az bellek ve veri kullanmakla beraber sağlıksız internet ağlarındaki problemleri telafi ederek bağlantının aktif kalmasını sağlayabilecek.

Facebook, Snapchat’in kullanıcı sayısını zorlukla geçmesine rağmen Messenger Lite servisi daha çok Facebook’un bir başka mesajlaşma servisi olan WhatsApp ile rekabet edecek.

Almanya, Kolombiya, İtalya, Nijerya, Peru ve ülkemizde de kullanılacak Messenger Lite servisi, Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmayacak.

Messenger Lite şu an için yalnızca Android 2.3 Gingerbread ve daha üst işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Messenger Lite’ın iOS’a ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.