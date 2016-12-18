Facebook konferans görüşmeleri masa üstüne geliyor

Messenger uygulamasındaki bir özellik şimdi masa üstü bilgisayarlara geliyor.

Facebook, masaüstü tarayıcılarda sesli konferans görüşmelerini mümkün kılacak özelliği getirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. TechCrunch’ın haberine göre sosyal ağ devi bu özelliği sınamak için sınırlı sayıda kullanıcı ile testler yapıyor. Üstelik sizde bu sınırlı sayıdanki kişilerden biri olabilirsiniz.

Facebook’un yeni özelliğinin test için size açık olup olmadığını şu şekilde kontrol edebilirsiniz; grup sohbetlerinizden birini açın ve pencerenin üst menüzünde bir telefon simgesi olup olmadığına bakın. Eğer bu simge varsa bu özelliği test edebilirsiniz demektir. Yapmanız gereken bu simgeye tıklamak ve konferans görüşmesini başlatmak.

Facebook bu özelliği bu yıl içinde Messenger uygulamasına getirmişti. Ancak söz konusu olan masaüstü bilgisayarlar olunca grup görüşmeleri çok çekici olmayabiliyor. Buna rağmen Microsoft’un Skype ile attığı adımları göz önüne alan Facebook rekabette geri kalmak ve eksik bırakılmış bir özellik istemediği anlaşılıyor.

Görseller TechCrunch’dan alınmıştır.