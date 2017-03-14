En iyi ve yeni teknolojiler seçildi

South by Southwest İnteraktif İnovasyon Ödülleri’nde en iyi projeler ortaya çıktı.

Twitter, Foursquare ve Meerkat’ın doğum yeri olan South by Southwest’te gerçekleşen İnteraktif İnovasyon Ödülleri’nde kazananlar açıklanmadan önce katılan finalistlerin icatları sergilendi.

Link AKC Akıllı Köpek Tasması, pazarda bulunan “ köpek için fitbit” cihazlarına benziyor. Ama bu tasma sadece sağlık ve aktivite takibi yapmıyor. Buna ek olarak evde olmadığınız zamanda köpeğinizi takip edebileceksiniz. Tasmada bulunan ısı sensörüyle köpeğinizin vücut sıcaklığıda yaşanan değişikliklerde size bildiri gelecek. Amerikan Köpek Kulübesi Kulübü’nün veritabanı üzerinden köpeğinizin büyüklüğü, ırkı ve yaşı için sağlık ipuçları öğrenebileceksiniz.

Müzisyenler, bazı pratik zamanın sıkışırmanın nasıl bir zorluk olduğunu bilirler. Özellikle akşam saatleri ve evinde ses yalıtımı olmayan müzisyenler bu problemi daha sık yaşamaktadır. The Music Room isimli MIDI kontrolörü ile HTC Vive üzerinden herhangi bir enstrümana dokunmadan pratik yapmanızı sağlayacak.

MIT ile Microsoft arasında gerçekleşen DuoSkin isimli araştırma projesi, görünüş olarak metalik dövmelere benziyor. Ama üstünde bulunan sensörler ile giyilebilir teknoloji deneyimini derinizin üzerinden kullanma ayrıcalığına sahip olacaksınız. DuoSkin’i NFC bir çip olarak kullanabilir; bir telefona dokunmadan kildini açabilir ve mobil cihazınız üzerinde küçük bir trackpad gibi kullanabilirsiniz. Ucuz metalik altın folyodan üretilen DuoSkin, kendi alanınızda kullanabileceğiniz havalı bir giyilebilir teknoloji ürünü olarak dikkatleri üzerine çekiyor.