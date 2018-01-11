Duracell devasa güç kaynağını tanıttı

Duracell, elektrikten uzakta bulunulan kamp ortamlarda kullanılmak geliştirdiği güç kaynağını tanıttı.

Duracell’in geliştirmiş olduğu bu güç kaynağında bulunan 660 Wh gücüyle bir iPhone X’u tam 48 defa şarj edebilecek. Doğanın uzak bölgelerine giden veya uzun süre boyunca elektriğin olmadığı bir bölgede yaşaması gereken kullanıcılar için bu güç kaynağı yerinde bir tercih olacaktır.

Boş zamanında kamp, festival vb. etkinliklere gitmeyi düşünen kullanıcılar için güzel bir seçenek olarak dikkat çeken bu güç kaynağının ön tarafında bulunan USB bağlantı noktalarından telefon, tablet, kablosuz kulaklık gibi teknolojik ürünler şarj edilecek.

Yeniden şarj edilmesi 10 saati bulan güç kaynağında bir kurşun asit yedek güç kaynağı bulunması sebebiyle kullanıcılar için pek ergonomik olmadığının da altını çizmek gerekiyor.

Güneş panellerine bağlanabilen bir bağlantı noktası ve arabadan güç almasını sağlayan konnektörlerin de yer aldığı bu güç kaynağı 500 dolar olarak belirlendi.