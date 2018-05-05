Drone kullanımı FBI’a dert olmuş durumda

Drone kullanımı her geçen gün artıyor. Tüketiciler bu durumdan memnun olsalarda hükümetlerin bu konuda dünya çapında yasa çalışmaları yaparak durumu kontrol almaya çalıştığı aşikar.

Drone konusunda şikayetini dile getiren son kurum ise FBI. Suçluların rehine durumlarında, FBI ekiplerinin bölgeye nereden gireceklerini ve ne gibi stratejik bir operasyon düzenleyeceğini drone kullanarak önceden öğrendiklerini ve bu durumda operasyonun daha da zorlaştığından şikayetçiler.

FBI’ın operasyon şefi Joseph Mazel, uluslararası drone konferansı olan AUVSI’de üreticilerin dikkatini bu konuya vermelerinin iyi olacağını dile getirdi.

Teknolojinin gelişimiyle ve yeni ürünlerin çıkmasıyla birlikte gene sorunun teknoloji değil insanlar olduğu da bizce bu haberle çok açık. Yeni çıkan her teknoloji bir iyi, bir de kötü amaçla kullanılabiliyor. Ülkemizde de Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran bir kişiye 2017 senesinde ‘’Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak.’’ gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verilmişti.