DJI’ın yeni drone’u tanıtılmadan önce ortaya çıktı

DJI’ın bügün düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı Mavic Air isimli yeni drone’unun fotoğraf ve özellikleri sızdırıldı.

Bugün 18:30’da Amerika’nın New York şehrinde tanıtılacak olan DJI Mavic Air’da 32 MP çözünürlüklü bir kamera yer alacak. Panorama modunda çekim imkanı da sunacak olan bu kamera, 21 dakika boyunca havada kalabilecek. 4K çözünürlüğünde video kayıt yapabilen drone’da dört adet katlanabilir ayağı bulunuyor.

Drone’un önünde, arkasında ve yanında çapışma önleme sistemiyle birlikte hareketle kontrol edilebilen ve üç yönlü bir tutma düzeneği de barındırıyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renk alternatifleriyle gelecek Mavic Air hakkında pek çok detay belli olmuş olsa da bazı önemli detayları belirsizliğini korumayı sürdürüyor. Bu detayları ve DJI Mavic Air’ın satış fiyatını etkinlik esnasında öğreneceğiz.