DJI Zenmuse X7’yi tanıttı

DJI, sinema sektörü için 6K çekimler yapabilen Zenmuse X7’yi duyurdu.

Kullanıcılar, Zenmuse X7 ile havada yüksek kaliteli RAW video çekimleri gerçekleştirebilecek. DJI Zenmuze X7’de bulunan geniş sensör, düşük ışıkta bile ayrıntıları net bir görüntülenmesini sağlayan 6K RAW video çekilmesini sağlıyor. DJI, X7’nin ana lenslerini taşımak için ürettiği özel montaj sistemine güveniyor. Bu montaj sisteminin hepsinde f/2.8 diyafram açıklığı bulunan 16mm, 24mm, 35mm ve 50mm objektif seçenekleriniz yer alıyor.

DJI, Zenmuse X7’yi kendisi 2.699 dolara satışa sunacak. Zenmuse X7 ile beraber 50 mm lens almak isteyenlerin 1.299 dolar daha ödemesi gerekiyor. Zenmuse X7 ile bütün bütün lensleri edinmek is 4 lens paketlisini almak isteyenlerin toplam 4.299 dolar ödemeyecek. Zenmuse X7, Kasım ayında dağıtılmaya başlanacak.

DJI Zenmuse X7’nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.