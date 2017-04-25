DJI yeni cihazlarını tanıttı

Ünlü drone üreticisi DJI, bu sefer dronedan farklı olarak DJI Goggles ve Ronin 2’yi tanıttı.

DJI, Yeni DJI Goggles ile kullanıcıları drone’un kokpitine oturtmak istiyor. VR’a benzer deneyimi gerçek hayata taşıyan DJI Goggles’da bulunan iki ekran aracılığıyla drone’un kamerasının gösterdikleri görülebilecek. Bununla birlikte kullanıcının kafasını yavaşça hareket ettirmesiyle kamerayı kontrol edebilecek.

DJI Goggles ile 2 adet Full HD çözünürlüğe sahip ve yüzünüzü sarılıymış görünümü veren ekranlar gelecek. DJI, Goggles takmanın 216 inçlik ev sinema sistemini üç metre uzaklıktan izleme deneyimine benzediğini söyledi. Mavic Pro veya Phantom 4 dronelarını Goggles ile kablosuz olarak bağlanabiliyor ve kafa hareketleriyle hem drone hem de kameranın hareketleri kontrol edilebiliyor.

DJI, üç eksenli kamera sabitleyicisi Ronin’in yeni sürümü Ronin 2’yi de tanıttı. DJI’a göre Ronin 2’de bulunan gimballerin daha büyük kameralar taşıması için daha çok tork gücü verildi. Karbon fiber monokok çerçeve hafif ve sağlam olmasıyla birlikte DJI, kamerlar ve aksesuarların Ronin 2’nin entegre güç ve data girişleriyle bağlanma yeteneğini geliştirdi.

Ronin 2, yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak. DJI Goggles ise 449 dolar fiyat etiketiyle 20 Mayıs’ta satışa sunulacak.