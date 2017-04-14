DJI, uygun fiyatlı yeni Drone modelini tanıttı

DJI Phantom 4 Advanced, Phantom 4 Pro ile benzer özelliklerle ama daha uygun fiyata sunuluyor.

DJI yeni Drone modeli Phantom 4 Advanced ile 20 Megapiksellik bir kamera sunuyor. Bu kamerada saniyede 60 kare 4K video çekim yeteneği mevcut. Değişik uçuş modlarına sahip Drone üzerinde gelişmiş dahili depolama çözümü ve uzun süreli pil ömrü vadediliyor

Phantom 4 Advanced, Phantom 4 Pro modeliyle kıyaslandığında, Advanced modeli sadece önüne çıkan engellerden otomatik olarak kaçabilecek. Pro modeliyse dört tarafındaki engellere karşı duyarlı olarak kullanılabiliyor.

Phantom 4 Pro’da olduğu gibi Phantom 4 Advanced modelinde de 5.5 inç büyüklüğe ve 1080p çözünürlüğe sahip ekranlı bir kumanda bulunacak. DJI, kumandadaki ekranın geleneksel mobil cihazlardan iki kat daha parlak olmasıyla dış mekan kullanımlarında kolaylık sağlıyor.

DJI Phantom Advanced, 30 Nisan’da tek başına 1.349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Entegre ekranlı kumanda cihazının dahil olduğu paket ise 1.649 dolar ile satışa sunulacak. Bu modelin fiyatı Phantom 4 Pro’ya nazaran daha düşük olmakla birlikte hâlâ hedeflenen müşteri kitlesinin profesyoneller olduğunu gözden kaçırmamak lazım.