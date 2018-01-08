DJI tek elde taşınabilen kamera dengeleyicisini tanıttı

DJI, CES 2018’te Ronin-S isimli kamera dengeleyicisini duyurdu.

Piyasaya sürdüğü Mavic,Spark gibi drone modelleriyle tanınan DJI, Hasselblad’ı satın almasının ardından görüntüleme sektörüne girmeye adım adım hazırlanıyor. Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2018’de DJI, SLR ve aynasız kameralar için Ronin-S isimli tek elde tutulabilen kamera dengeleyicisini tanıttı.

Görünüş olarak DJI’ın daha önce piyasaya sürdüğü Osmo Mobile modeline benzerlik gösteren Ronin-S, YouTube’da içerik üretenler için kullanışlı bir aksesuar olarak görülebilir. Ronin-S’in yük sınırı henüz bilinmemekle birlikte Canaon 5D, Panasonic GH serisi ve Sony Alpha serisi için uyumlu olduğu biliniyor. Böyle düşünecek olursak telefoto tarzındaki lensler için uyumlu olmama ihtimali bulunuyor.

Hareket halindeyken nesnelere iyi odaklanılmasını sağlanılmasını sağlayan Sport ve eksenlerin manuel olarak ayarlanmasını sağlayan Push modlarıyla gelen DJI Ronin-S’de DJI Pro aksesuarları uyumlu olarak kullanılıyor.