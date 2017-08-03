DJI Spark yeni yeteneklere kavuştu

DJI Spark’a gelen firmware güncellemesi ile yeni fotoğraf ve video çekim özellikleri kazandı.

Sınırlı sayıda hareket ile kontrol edilen ve akıllı telefon olmadan tam anlamıyla yönetilemeyen DJI Spark’a gelen yeni firmware güncellemesi aracılığıyla daha kullanışlı hale getirildi.

DJI’ın en küçük ve en akıllı drone olan Spark, yeni güncellemeyle video kaydını başlatıp bitirme, basit el ve kol hareketleriyle yapılan Quickshot video özelliğiyle daha iyi bir kontrol, 180 derecelik fotoğraf çekiminin yanında gelişmiş fotoğraf görüntü çözünürlüğü sunuyor. Yeni gelen firmware güncellemesiyle performans artışı ve daha iyi uzaktan kumanda tepkileri de veriyor.

DJI Spark sahipleri, yeni firmware güncellemesini drone ve uzaktan kumandasına indirip yüklemesine ek olarak iOS ve Android akıllı telefonlarında bulunan DJI GO 4 uygulamasını da yüklemesi gerekiyor.