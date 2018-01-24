DJI Mavic Air duyuruldu

DJI, taşınabilirlik ve 4K video kayıt özellikleriyle öne çıkan Mavic Air modelini tanıttı.

Mavic Air, 430 gram ağırlığıyla Spark modeline kıyasla biraz daha ağır geliyor. Bununla birlikte DJI, Mavic Air’ın Mavic Pro modelinde olduğu gibi katlanabilir kollar ve gövdeye yanaştırılabilen pervanelerin nedeniyle şimdiye kadar piyasaya sürülen en taşınabilir drone olarak tanımlıyor. 12 megapiksel kamera ile gelen Mavic Air’ın karın bölgesinde 3 eksenli dengeleme halkasına bulunuyor. Kamerada 1/2.3 inç CMOS sensör, 24mm f/2.8 lens bulunuyor. Ayrıca HDR fotoğraf çekim, 30 FPS 4K ve 120 FPS 1080p video kayıt imkanları sunuyor.

Mavic Air’da 8 GB’lık dahili depolama yer alıyor. Böylece microSD kart bulunmaması halinde fotoğraf ve videolar çekim imkanı sunuluyor. Ayrıca USB-C girişi sayesinde çekilen görüntüler bir bilgisayara kolaylıkla aktarabilinecek. Mavic Air’da yeni gelen çeşitli fotoğraf ve video modları bulunuyor. Bu sayede amatör ve profesyonel kullanıcılar için etkileyici çekimler imkanı sunuluyor. Yeni eklenen Sphere (Küre) panorama özelliği sayesinde bir dakikada 25 farklı fotoğraf çekiliyor, fotoğrafların birleştirilmesiyle 32 megapiksel çözünürlüklü bir panoramik çekim oluşturuluyor. Ayrıca düşey, yatay ve 180 derece panoramik fotoğraflar da çekiliyor.

QuickShot isimli akıllı video modu ile yüksek kaliteli video çekmek isteyenler için sunuluyor. Rocket, Dronie, Circle, Helix, Asteroid ve Boomerang gibi modlar da profesyonel pilotluk yetenekleri olmadan da profesyonel dokunuşlara sahip çekimler yapılmasını sağlıyor. Mavic Air’ı ellerinizi kullanarak, altı metreye kadar uzaklıktan kontrol edebilir; ona başlatma, takip etme, fotoğraf çekme, çekme, itme ve inme gibi komutları verebilirsiniz.

Flight Autonomy 2.0 sistemiyle gelen DJI Mavic Air, üzerinde yer alan yedi farklı kameranın kızıl ötesi sensörleri vasıtasıyla çevrede bulunan nesnelerin üç boyutlu haritasını oluşturuyor ve çevredeki engellere çarpılması önlüyor. Mavic Air, 21 dakikalık uçuş süresi boyunca 5000 metre yüksekliğe kadar, saatte 35 kilometre hıza kadar uçabiliyor. Yeni eklenen çok yönlü antenler ise Mavic Air’ın 4 kilometrelik bir menzil içinde gezinmesini sağlıyor. Bu sırada kumanda cihazına 1080p video yayını da yapabiliyor. Eğer Mavic Air’ı Sport moduna alırdığında, hızı saatte 68 kilometreye kadar çıkıyor.

Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle gelen DJI Mavic Air, 799 dolar ile ön siparişe sunuldu. Paketin içinde drone ile beraber pil, uzaktan kumanda, taşıma kılıfı, bir çift pervane koruması ve dört çift pervane bulunuyor. DJI; 999 dolarlık Fly More paketini de sunuyor. Bu pakette üç adet pil, seyahat çantası, uzaktan kumanda, bir çift pervane koruması, altı çift pervane, pil-power bank adaptörü, pil şarj merkezi gibi parçalar yer alıyor. Ön siparişler 28 Ocak’tan itibaren dağıtılmaya başlanacak.

DJI’ın Mavic Air modeli için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.