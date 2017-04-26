DJI, Hasselblad ile birlikte çok güçlü bir drone tanıttı

100 Megapiksel kameralı drone havalanıyor

Ocak ayında DJI, İsveçli kamera üreticisi Hasselblad’in büyük çoğunluktaki hisselerini satın aldı. İki şirket, bazı ürünlerin entegrasyonunda birlikte çalışmıştı ve bugün 100 megapiksel görüntüleme yapabilen kameraya sahip yeni drone modelini tanıtarak ortaklıklarında yeni bir adım attılar.

Bu düzeni oluşturmak için M600 Pro drone ve Ronin MX gimbal ile H6D-100c kamera üçlüsü bir araya getirildi. Yapılan basın açıklamasında manzara ve güzel sanatlar fotoğrafçılığında en üst nokta ile ölçüm ve haritalama ile sağlam veriler toplamak için kullanılacak bir sistem ortaya çıkartmanın amaçlandığı söylendi. 53.4 mm x 40.0 mm’lik sensörlü kamerayla zayıf ışıkta bile karmaşık detay ve düz renkleri çekme fırsatı sunuyor.

Oluşturulan bu düzeni satın almak isteyenlerin mali açıdan büyük bir meblağı gözden çıkarması gerekiyor. Hollywood kalibresinde film çekimleri için kullanılan M600 Pro yaklaşık 4.999 dolara satılıyor. Yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki kameraları taşıyabilen Ronin MX gimbal ise, 1.599 dolara satılıyor. M600’ün Hasselblad H6D-100c ile birlikte muhtemelen toplamda 30.000 doların üstünde bir fiyata alıcı bulacak.

İkinci Dünya Savaşı’nda İsveç Hava Kuvvetleri ve NASA’nın ilk ay seferinde ikonik görüntüleri yakalamasında yardımcı olan Hasselblad, DJI ile birlikte sahalara güzel bir geri dönüş gerçekleştirdi.