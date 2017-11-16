DJI Apple’a özel bir Mavic Pro modeli tanıttı

Drone pazarında liderliği elinde bulunduran DJI, yalnızca Apple tarafından Alpine White Mavic Pro modelini tanıttı.

Tamamen beyaz bir gövde tasarımıyla gelen Alpine White Mavic Pro’nun pervane ve kumandası da beyaz renkli olacak. Apple’a özel paket halinde satışa sunulan Alpine White Mavic Pro’da iki ekstra batarya,pervane ve taşıma kılıfı da bulunuyor. Bütün Apple Store’larda satılmayacağı açıklanan Alpine White Mavic Pro’nun orijinal Mavic Pro modeliyle arasında bir fark bulunmayacak.

Katlanabilir kanat bölümüyle en portatif olmasıyla dikkat çeken DJI Mavic Pro, DJI Spark kadar küçük olmasa da teknik detaylarıyla öne çıkıyor. DJI, Apple için satışa sunduğu Alpine White Mavic Pro modelini fiyatını 1049 dolar olarak belirledi. Hangi Apple Store’larda satışa sunulacağı belirsizliğini korurken umarız Akasya ve Zorlu Center’da Apple Store’larda görme imkanımız olur.