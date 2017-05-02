Çocuklar kodlamayı oyunla öğrenecek

Tynker isimli uygulama çocuklara Swift’te kodlamayı oyunlarla öğretiyor.

Teknoloji liderleri, ülkelerin yöneticileri ve teknoloji şirketlerinin sürekli önemini vurguladığı kodlama bilgisi en az matematik ve tarih dersleri kadar çocukların eğitimi için önemli. Modern toplum için geliştirilecek dijital ürünlerin nasıl yapılacağını öğrenmek, kodlama eğitiminden geçiyor.

Çocuklar için okullara özel kodlama dersleri hazırlayan Tynker, Apple’ın “Herkes Kod Yazabilir” programıyla ortaklık kurarak anaokulu seviyesinden 5. Sınıf öğrencilerine kadar olan çocuklara iki yeni ders sunuyor.

iTynker isimli uygulama iPad için App Store’dan indirilebilecek. Bu uygulama aynı zamanda öğretmenler için iBooks’ta iki yeni müfredat olarak entegre edilecek bir şekilde sunuluyor.

Apple’ın çocukları kodlama öğrenmeye teşvik etmesi yeni bir gelişme değil. Apple daha önce Tynker ile resmi mağazalarda kodlama kampları için işbirliği yapmıştı ve Swift Playgrounds uygulaması oyun benzeri aktiviteler yoluyla kodlama becerileri öğretmek için yayınlanmıştı. Bu yeni ortaklık ile genç öğrencilerin Swift’in arkasındaki kavramları öğrenmelerinw yardımcı olmak için eğitim programları yeni içeriklerle güçlendirilirken, eğitmenlere de sınıfta kullanılacak çevrimdışı etkinliklerle birlikte pratik kodlama dersleri de veriliyor.