Chrome 64’ün yeni beta sürümü kullanıcıların yüzünü güldürecek

Google, daha önce duyurmuş olduğu Chrome 64 beta’nın yeni sürümünde otomatik oynayan video problemi gibi rahatsız edici bir problem çözüm buluyor.

Henüz final sürümü yayınlanmayan ve Ocak ayına kadar da çıkması beklenmeyen Chrome 64 için gelen güncellemeler sayesinde kullanıcıların internette karşılaştığı problemler birer birer. çözüme kavuşuyor. Google’ın resmi sitesi üzerinden indirilebilen Chrome 64 betada haber sitelerinde sıklıkla rastlanılan otomatik video oynatma için bir çözüm opsiyonu sunuyor.

Kullanıcılar, Chrome 64’ün izilerinden bu özelliği susturabilecek. Böylece tarayıcı açıldığında otomatik olarak oynayan videolarla karşılaşmaya gerek olmayacak. Bu özellik, ilk görüşte başarılı görünüyor olsa bile kullanıcıların susturma işlemini tekrar tekrar gerçekleştirmesi gerekiyor. Google’ın bu özelliği daha sonra daha pratik hale getirmesi bekleniyor.

Yeni beta sürümünde internet sitelerinde izinsiz olarak açılan pencerelerle ilgili protokol daha sıkılaşmış hale gelecek. Google, video üzerinde “oynat” tuşuna bastığı anda yeni pencerenin çıktığı ve pencereyi kapatma tuşu görünmesine rağmen yeni pencerenin açılmasını engellemeyi hedefliyor.