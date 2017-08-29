Canon M100 tanıtıldı

Geçtiğimiz yıla kıyasla başarılı bir grafik izleyen Canon, M100 ile bu ivmeyi sürdürmek istiyor.

Canon tarafından piyasaya sürülen fakat 4K çekim ve tasarım gibi bazı konularda bulunan eksiklerden dolayı M5 ve diğer aynasız kameraları, Sony ve Fujifilm’in piyasaya sürdüğü kameralara kıyasla sönük kalmıştı. Bu durumun ardından ürün portföyünü genişletmesiyle beraber aynasız kamera satışlarında yüzde 70’lik bir artış yaşandı. Canon bu güzel gelişmeyi uygun fiyatlı M10’un yerine piyasaya sürülecek olan M100 ile bu durumu sürdürmeyi amaçlıyor.

24.2 megapiksel çözünürlüğündeki sensörüyle dikkat çeken M100, 18 megapisel çözünürlüğüne sahip olan M10’a kıyasla daha iyi bir çekim kalitesi sunacak. M100, Canon’un aynasız kameraları arasında en alt kademesinde bulunmasına karşın, üst seviyede çekim kalitesi sunan M5 ve M6 gibi modellerle aynı sensöre sahip olacak. Güncellenmiş Digic 7 işlemciyle 6.1 FPS çekim yapabilecek olan M100, 100-25600 ISO aralığı da yer alacak.

Dual Pixel odaklama sistemiyle gelecek olan M100 hem fotoğraf hem de video çekimlerinde otomatik odaklama konusunda hızlı bir performans sunacak. M100, 1080p çözünürlüğünde 60 FPS video kayıtları gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte HDR arka ışık kontrolü, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC özellikleri de yer alacak. M100’ün arka tarafında 3 inçlik 180 derece döndürülebilen bir dokunmatik ekran yer alacak. Dokunmatik ekran ile hem menü hem de video odaklama yapılabilir olacak. M100’de yer alacak olan Creative Assistant isimli özellik ile arka olanı bulanıklaştırmak ve bir sahneyi daha parlak hale getirmek mümkün olacak.

Değiştirilebilen lensleri kullanmak isteyen yeni fotoğrafçılar için uygun bir kamera olan M100, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. 9 farklı renkte kılıf ile gelecek olan M100, ekim ayında 15-45 mm f/3.5-6.3 lens ile 600 dolar, 55-22mm f/4.5-6.3 lens ile 950 dolar ile satışa sunulacak. Canon EF lens sahipleri de EF-M adaptörüne 200 dolar vererek lenslerini M100 ile kullanabilecek.