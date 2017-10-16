Canon G1X’i DSLR boyutundaki sensör ile yeniledi

Canon, EOS 80D’de bulunan görüntü sensörünü Powershot G1X Mark III’e yerleştirdi.

Canon, Powershot G1X serisinin yeni ürünü G1X Mark III’ü tanıttı. Canon, G1X Mark III ile G5X’te bulunan topuz ve kadranlarla daha uyumlu bir tasarım haline geliyor. Düğme kadranların temeline eklenen kırmızı renkli dokunuşlar ile daha farklı bir görünüm sunuyor.

İki farklı kompakt kamera tasarımını birleştiren Canon, kamerada M5 ve M6 kameralarında kullanılan sensörü de dahil ediyor. G1X Mark III’te 80D’de bulunan 24.2 MP,ve dual piksel odaklı APS-C sensörü de bulunuyor. G1X Mark II’ye kıyasla 150 gram daha hafif olarak gelen Mark III’te 2.36 milyon noktalı OLED ekran kullanılan bir vizör bulunuyor. Ayrıca 270 derece dönebilen dokunmatik LCD ekran kullanılıyor.

100-25600 ISO aralığıyla gelen G1X Mark III,düşük ışıkta iyi çekimler sunmasına karşın daha kısa bir zum aralığı ve yavaş diyafram açıklığı yer alıyor. G1X Mark III ile 60 FPS 1080p video çekimi yapılırken, 4K çekim imkanı sunmuyor.

G1X Mark III, Kasım ayından itibaren 1299 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.