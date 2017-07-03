Tüm cihazları şarj edebilen çanta

LAER isimli dizüstü bilgisayar çantası bütün mobil cihazları şarj edebiliyor.

LAER, dizüstü bilgisayarları tehlikelere karşı korumanın yanında sahip olduğu dahili batarya ile çantada taşınan her cihaza şarj desteği verebiliyor. Böylece kullanıcılar mobil cihazlarını bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan uzun süre kullanmaya devam edebiliyor. USB Type-A ve Type-C girişleri bulunan LAER, aynı zamanda uyumlu mobil cihazlar için kablosuz şarj etme imkanı da sunuyor.

Seyahat etmeyi seven kullanıcılar, LAER’ı yurtdışı şarj adaptörü ile şarj ederek kullanmayı sürdürebilecek. Kullanıcılar, LAER’da bulunan Bluetooth ile çantaya özel uygulama sayesinde çantanın durumunu ve şarj bilgilerini telefonlarından kontrol edebilecek. Kullanıcılar aynı zamanda çantaya entegre edilen TrackR desteği ile bu kabiliyetli çantayı kaybetmeleri veya çaınması durumunda uzaktan takip edebilecek.

2018’in Mart ayında satışa sunulacak olan LAER, 5.000 mAh batarya ile 100 dolara satışa sunulacak. 20.000 mAh gücünde ikinci bir batarya edinmek isteyenlerin ayrıca bir 40 dolar daha gözden çıkarması gerekiyor. LAER’ın diğer ödeme seçeneklerini buradan öğrenebilirsiniz.

LAER’ın tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz.