Bu kadar küçük bilgisayar olabilir mi ?

Intel’in Compute Card isimli kredi kartı boyutundaki bilgisayarı Ağustos’ta müşteriler ile buluşacak.



Intel, Compute Card’ı bu yıl CES 2017’de tanıtmıştı. Tayvan’da düzenlenen Computex fuarında Intel, Compute Card ile destek vereceği şirketleri ve neler yapacağını gösteren bir liste paylaştı.

Listede bulunan cihazların hepsi Computex’de sahneye çıkıyor. Sharp, dijital tabela çözümleri için Compute Card’dan faydalanırken; Seneca ve Foxconn, mini bilgisayarlar için Compute Card’ı kullanacak. LG, Compute Card’ı monitörlerine yapıştırarak hepsi bir arada bilgisayara dönüştürecek. Compute Card tabletlerde ve interaktif tahtalarda da görülecek. Ocak ayında açıkladığı dokunmatik ekran konsepti Nexdock da Compute Card’ı kullanan firmalar arasında yer alacak. Intel, Compute Card’ın Ağustosta müşterilerle buluşacağını açıkladı.

Compute Card dört seçenek ile gelecek. Compute Card’ların ikisinde Intel Wireless AC 8265, 128 GB Intel SSD bulunacak. Diğer ikisinde ise Intel Wireless AC 7265 ve 64 GB eMMC bulunacak. Her Compute Card’da 4 GB DDR3 RAM bulunacak. İşlemci olarak ise Intel Celeron N3450, Pentium N4200, 7. Nesil Intel Core i3 ve 7. Nesil Core i5 vPro seçenekleri bulunacak.

Intel’in Lenovo, HP ve Dell’in de bulunduğu tanınmış ortaklarının ürünlerini sergilemeye hazır olmaması bekleyenleri şaşırttı. Intel, kesinlikle bir şeyler yaratabileceğini söylüyor ancak bu cihazların ne olabileceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.