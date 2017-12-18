BlackBerry uygulama mağazasını kapatıyor

BlackBerry’nin BlackBerry 10 ve BlackBerry OS işletim sistemiyle kullanılan akıllı telefonlarda uygulamaların indirilmelerinde kullanılan BlackBerry World isimli uygulama mağazasını kullanıma kapatıyor.

BlackBerry, Çinli TCL firması ile bazı bölgesel firmalar tarafından üretilen telefonların yalnızca tasarım ve yazılımlarını kontrol edebiliyor. 2 yıl önce BlackBerry OS işletim sistemiyle bir akıllı telefonların satışa sunulmasının ardından cihazlarda Android işletim sistemine geçilmişti.

BlackBerry cihazlarında Android işletim sistemine geçene kadar BlackBerry kullanıcılarının uygulama indirmesi için BlackBerry World isimli bir uygulama mağazası bulunuyordu. BlackBerry’nin Android’e yönelmesinin ardından Google Play’e geçildiği için bu uygulamaya gerek kalmadı.

BlackBerry tarafından yapılan açıklamada BlackBerry World uygulaması Aralık 2019’dan itibaren kullanım dışı bırakılacak. Bu tarihin ardından eski BlackBerry telefonlarından herhangi uygulama indirilemeyecek. Bununla birlikte BB10 ve BBOS telefonlarına 2021 yılına kadar yazılım desteği sürecek.

BlackBerry,BlackBerry World ile birlikte Şubat 2018’de BlackBerry Travel’ın, Mart 2018’de ise Playbook’un kullanım dışı bırakılacağını açıkladı.