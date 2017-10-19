Bixby’nin yeni sürümü tanıtıldı

Samsung, Galaxy S8 için kullanıma sunduğu dijital akıllı asistan Bixby’yi kullanıma sunmasından 6 ay sonra yeni sürümünü duyurdu.

Bixby uyumlu cihazlar için bir kontrol merkezi görevi görecek olan ikinci nesil Bixby geliştiricilere açılacak. Böylece geliştiriciler, Bixby sayesinde uygulamalarının yeni sürümlerinin yanında mevcut uygulama ve servisleri uyumlu hale getirebilecek. Samsung, kısa zaman içinde geliştiricilere Bixby yazılım geliştirme kitinin beta sürümünü de yayınladı. Bununla birlikte, ABD ve Kore’de bulunan Samsung TV’ler için Bixby kullanıma sunuldu.

Bixby 2.0 sürümünün şimdilik daha iyi bir kullanım deneyimi sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor. Samsung’un yalnızca Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8 modellerinde kullanılabilen Bixby’de bulunan eksikler nedeniyle sıklıkla eleştiriliyor. Kullanıcılar, cihazlarında yer alan Bixby tuşu nedeniyle büyük ölçüde sıkıntı yaşadı. Bununla birlikte Samsung’un Bixby’yi geçen zaman içerisinde daha gelişmiş ve geliştiricilerin de katkısıyla daha da güçlü hale getirmesi bekleniyor.