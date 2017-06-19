Bisiklet kullanmayı sevenlere müjde

Her bisikleti elektrikli bisiklete dönüştüren UrbaNext ile tanışın.

Herkes havalı elektrikli bisikletler kullanmak ister ama seçenek ve fiyat bakımından imkanlar oldukça sınırlı. UrbaNext, tüm bisikletlerin %99’u üzerinde uyumlu olarak elektrikli bisiklete dönüştürmeyi vaat ediyor.

24 “, 26”, 27.5 “, 29”, 650c ve 700 c büyüklüklerindeki bisikletlerin ön tekerliğine yerleştirilen elektrikli ön tekerlek ile kullanıcılar, mevcut bisikletlerini elektrikli bir bisiklete dönüştürebilecek.

Kurulum işleminin gerçekleşmesinin ardından kullanıcılar, tam elektrik, pedal yardımı ve geleneksel bisiklet modları arasından istediğini seçebilecek. Tam elektrik modu ile kullanıcılar, pedal çevirmeden binmesine olanak tanıyacak. Bunu sadece gaz düğmesini basmak yeterli olacak. Bu arada, geleneksel bisiklet moduyla kullanıcılar herhangi bir destek olmadan da kullanabilecek.

Pedal yardımı modu ile işlerin ilginçleşecek ve daha akıllı olacak. Bu mod, kullanıcının pilden ne kadar çok destek istediğini düzenleyebileceği bir uygulama kullanılıyor. Fiziksel olarak ne kadar pedal çevirirseniz, şarj süresi de o kadar uzuyor. Kullanıcıların bu 3 mod arasından kendisine en uygun olanı seçmesi gerekiyor.

Bisikletin ne kadar hızlı ve ne kadar süreyle gidebileceği kullanıcının seçeceği modu tercih edeceğine bağlı olacak. Şirket hem ABD hem de Avrupa yönetmeliklerine uymak için birkaç elektrikli motor kurdu. Amerikan versiyonunda 20 mil hız ve 30 mil aralık ile 350W güç sunuyor. Avrupa’ya gelecek modelde 240W’lık bir motorla güçlendirilecek ve 15 mph’a kadar hızlara erişebilecek. Bazı Avrupa ülkelerinde yasa sınırları dahilinde kalması için gaz düğmesinden kurtulması mümkün. Bu, kullanıcılar tam elektrik moduna sahip olmayacak.

UrbaNext’in tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

UrbaNext’in IndieGogo sayfasına buradan erişebilirsiniz.