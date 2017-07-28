Apple’ın ünlü ürünlerinde sona gelindi

Apple, genç nesil tarafından kullanılmış olan MP3 çalarları iPod Nano ve Shuffle modellerini online satıştan kaldırdı.

Apple, bu iki MP3 çaların eskisi kadar satılmadığı için online mağazasından kaldırdı. Perakende satış noktalarında bulunan stoklar sona erdiğinde, tüketiciler bu cihazları satın alamayacak. 2001 yılında piyasaya sürülen iPod, tüketici tarafından ilgi gördü. Apple iPod’un ardından 2005 yılında iPod Nano, iPod Shuffle ve 2007 yılında iPod Touch isimli cihazlarını piyasaya sürdü.

2012 yılında ekran boyutu değişikliği ve Bluetooth desteğiyle gelen iPod Nano ve 2015 yılında farklı renk seçenekleriyle gelen iPod Shuffle ve iPod Nano, iPhone kullanımının artması sebebiyle satışlarında büyük çapta bir düşüş yaşanmasının Apple’ın bu kararı almasında bir etken olduğu düşünülüyor.

Apple’ın online mağazasında sadece 32 ve 128 GB’lık iPod Touch modelleri satılıyor.