Asus’tan oyuncular için kavisli monitör

Asus, oyuncular için geliştirdiği ROG Strix XG27VQ modeli monitörü satışa sundu.

ROG Strix XG27VQ, piyasada bulunan 32 inç ve üstü büyüklüğündeki Asus kavisli montörlerine göre 27 inç ile daha düşük bir seçenek olarak geliyor. Ekran çözünürlüğü olarak 1080p destekleyen monitör daha bütçe dostu ama yüksek kaliteye sahip bir ürün olarak konumlandırılıyor.

Çözünürlüğün 1080p olmasına karşın, Strix XG27VQ’te 144Hz yenileme hızı, AMD’nin FreeSync teknolojisi, 300 nits parlaklık ve Asus’un Aura LED aydınlatma sistemini desteklemesiyle iyi bir oyun monitöründe bulunması gereken temel özellikleri sunuyor. Ancak monitörün sahip olduğu en önemli özellik, hızlı hareket eden nesneler için pürüzsüz video akışı sağlayan ULMB (ultra düşük hareket bulanıklığı) teknolojisinin bir versiyonu olan Asus’un yeni Aşırı Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) teknolojisine sahip olması.

Display Port 1.2, HDMI 1.4 ve DVD-D bağlantı girişleri bulunan ROG Strix XG27VQ, etiket fiyatı 349 dolar olarka belirlenmiş.