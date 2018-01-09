Asus Chromebox 3 tanıtıldı

Asus, Chromebox isimli küçük boyutlu masaüstü bilgisayarların en yeni üyesini CES 2018’de tanıttı.

11.43 x 11.43 cm boyutlarında olan Asus Chromebox 3, yalnızca Chrome OS ile uyumlu olarak çalışmasıyla birlikte barındırdığı bazı özelliklerle dikkat çekiyor. USB-C girişi ile beraber Intel’in sekizinci nesil Core işlemcileriyle gelen Chromebox 3’ün bütün özellikleri tam olarak açıklanmamış olsa da 802.11ac Wi-Fi ve gigabit LAN desteğine sahip olmasına dikkat çekildi.

Çevrimiçi 4K yayını izlemek için yeterli donanıma sahip olduğunu belirten Asus, daha önce piyasaya sürülen Chromebox’larda olduğu gibi Chromebox 3’ün de kurumsal ve eğitim odaklı bir cihaz olacak. Asus’un Chromebox 3’ü en yeni işlemci ve girişlerle sunması da önem barındırıyor.

Asus, Chromebox 3’ü 2018 ilk yarısında satışa sunmasıyla birlikte kesin çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında bilgi vermekten kaçındı.