Apple’ın yeni ekran tasarımı yolda

Ancak yeni ekran öncelikli olarak iPhone’da kullanılmayacak.

Apple’ın yıllar içinde sürekli geliştirdiği iPhone özelliklerinden birisi de ekran teknolojisi. Retina görüntü kalitesinin bir standard haline gelmesiyle, rakipleri iPhone’un kendi tasarımlarındaki Retina çözünürlüğüyle eşdeğer ve daha iyi kalitede ekranlar sunmaya başladı. Bu yıl Apple’ın OLED ekranlarını benimsemesiyle piyasadaki rakipleri kendilerini, Samsung’un yıllardır kendi cihazlarında kullandığı, bu ekran teknolojisine geçmek zorunda hissedebilirler. Ancak Apple, OLED’den bile daha iyi olacağı düşünülen yeni bir ekran teknolojisi için hazırlanıyor ve bunu elde eden ilk cihaz iPhone olmayacak.

Micro-LED adı verilen ekran, ilk kez duyulan bir ekran çeşidi değil. Parlak ışıkta daha iyi bir performans göstermesi ve OLED’den daha düşük enerji tüketmesi beklenen micro-LED ekranlar, OLED gibi esnek ve katlanabilir ekranlara sahip olan her türlü cihaza yerleştirilebilen bir teknoloji. Daha önce yayınlanan raporlara göre Apple, artırılmış gerçeklik gözlükleri için micro-LED ekran teknolojisi kullanabileceğini belirtilmişti.

Nikkei’nin raporuna göre, Apple’ın micro-LED ekran teknolojisini kullanacağı ilk cihazın önümüzdeki sene tanıtılacak Apple Watch olması bekleniyor. Micro-LED’e geçiş kararı Apple’ın yeni gelecek iPhone modeli için, şu anda OLED ekran sağlayan Samsung ile arasındaki ilişkiyi bitirmesine neden olabilir. Yine de Apple’ın belirli sayıda micro-LED ekrana sahip olması için belirli bir zamana ihtiyacı olacak.

Raporda Apple’ın micro-LED ekran teknolojisi için çok çalıştığı ve şirketin önümüzdeki yıllarda yeni ekran teknolojileriyle gelebileceği belirtildi.

Apple için micro-LED ekranları hangi şirketlerin üreteceği belli olmamakla birlikte TMSC, Epistar, Innolux ve AU Optronics gibi çeşitli Tayvan kökenli şirketin Apple’a yardım edebileceği konuşuluyor.