Apple’dan sürücüsüz otomobil hakkında yeni bir açıklama geldi

Tim Cook’un Ağustos ayında sürücüsüz otomobilleri hakkında yaptığı açıklamanın ardından şirketten yeni bir açıklama geldi.

Daha önce Tim Cook, Apple olarak otonom sürüş teknolojilerine odaklandıklarını ve bu teknolojinin oldukça heyecan verici olduğunu belirtti. Şirket olarak büyük bir yatırım yaptıklarının altını çizen Cook, otonom teknolojisinin bütün yapay zeka teknolojisi anası olduğunu belirtti ve bu sistemin farklı şekillerde kullanılacağının altını çizdi.

Apple’ın “Project Titan” kod adlı teknolojisiyle ilgili olarak Apple’ın yapay zeka araştırması müdürü Ruslan Salakhutdinov, otomobilde bulunan kameralardan elde edilen verilerin şirketin makine öğreniminden yararlanıldığını söyledi. Yapay zeka bakımından gelişme gösterdiklerini belirten Salakhutdinov, LIDAR sensörlerin karanlıkta ve yağmur altında lenslerin herhangi bir problem yaşanmadan çalıştığını vurguladı.

Apple’ın bu teknolojiyi Apple Park ile Apple’ın mevcut merkezi arasındaki ulaşımı sürücüsüz servis araçlarıyla gerçekleştirileceği de bekleniyor. Apple’ın sürücüsüz otomobil teknolojisini 2019 veya 2020 yıllarında kullanıma sunması öngörülüyor.