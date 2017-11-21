Apple’dan MicroLED ekran teknolojisi için önemli ortaklık

Apple’ın oldukça önem verdiği MicroLed (mLED) teknolojisi için önemli bir ortaklık kurdu.

Digitimes’ın haberine göre, Apple TMSC ile kurduğu ortaklık ile MicroLED panellerin seri üretimi konusunda problemleri geride bırakmayı planlıyor. Cuma günü ülkemizde de satışa sunulacak Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone X’te bulunan OLED ekranların üretimi esnasında yaşanan aksaklıkların tekrarlanmamasını arzulayan Apple bu konuda Tayvan’da bulunan Ar-Ge merkezini küçültme kararı aldı.

Sırasıyla LCD,LED ve OLED’in ardından gelecek olan MicroLED ekran teknolojisi, OLED’e benzer bir teknolojiye sahip olmasıyla birlikte daha ince paneller üretilmesini sağlıyor. MicroLED ekranlarında bulunan her pikselin kendini aydınlatması sebebiyle OLED’e kıyasla daha yüksek seviyede enerji verimliliği sunuyor.

OLED ekranlarda yaşanan ekran yanması problemi yaşanmayan MicroLED ekranlar daha yüksek kontrast sunmasının yanında daha yüksek renk gamut’larını destekliyor.