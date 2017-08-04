Apple’dan işitme cihazı hamlesi

Apple, Avustralyalı akıllı işitme cihazı şirketi Cochlear ile anlaşma imzaladı.

Cochlear’ın Nucleus 7 ses işlemcisi hemen iPhone, iPad veya iPod Touch üzerinden kulağa aktarabiliyor. Bu model, önceki ses işlemcilerinden daha uzun bir pil ömrüne sahip olması ve yüzde 24 daha hafif olmasıyla işitme kaybı bulunan herkes için iyi bir seçenek. Bununla birlikte kulaklığın ayarlanıp kontrol edilmesi de daha pratik hale getirildi. Kullanılan cihazın Ayarlar bölümünden Genel kısmına gelip orada bulunan Erişebilirlik’e gelindiğinde işitme cihazını tercih ederek Bluetooth üzerinden kolayca kullanılacak.

Nucleus 7’nin eşleşmesinin ardından iPhone’u ses kontrolleri aracılığıyla basit bir şekilde kontrol edilmesi, Apple’ın Cochlear’a yardımda bulunduğunu gösteriyor. AppStore’da bulunan birçok işitme cihazı uygulaması bulunmasına rağmen yeterince işlevsel kullanılmıyor. Ancak Nucleus 7’nin uygulama gerektirmemeli ve kolay kullanımı nedeniyle işitme cihazı kullananlar için umut vaat ediyor.

Cochlear CEO’su Chris Smith, Nucleus 7 işlemcisinin işitme kaybı olan kişiler için telefon görüşmeleri yapma, yüksek sesle müzik dinleme, videolar izleme ve FaceTime çağırılarını doğrudan kontrol edebilme gibi pek çok özellik sunan bir teknoloji sunduklarını belirtti.