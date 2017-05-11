Apple’dan ilginç satın alma

Apple’ın yeni satınalmasıyla birlikte Apple Watch’a uyku takibi özelliği gelebilir.

Apple Watch üzerinden uyku izleme söylentisi, son bir gelişmeyle daha da somutlaştı. Apple, uyku izleme cihazlarının yanı sıra iOS ve akıllı saatlere uygun uyku ile alakalı uygulamalar geliştirren Beddit’i satın aldı. Beddit’in ürünlerinin kaderi net olmamakla birlikte şimdilik ürünlerin satışına devam ediliyor.

Uyku takibi, Apple Watch’in hareket takibi uygulamalarına göre zayıf kaldığı alanlardan birisi. Bazı çözümler sağlayan üçüncü parti uygulamalar kullanılabilir ancak bu açıkça yerleşik yazılım veya uyku odaklı donanıma sahip çözümler kadar uyumlu görünmüyor. Eğer Apple bu konuya eğilmeye karar verdiyse attığı bu adımla birlikte Apple Watch serisine oldukça güçlü bir özellik daha kazandırabilir. Öte yandan iOS’in Sağlık isimli uygulamasında alınan ayrıntılı uyku verileri Beddit’in teknolojisiyle diğer cihazlarda da kolaylıkla görüntülenebilir.

Anck Beddit satın alması ile Apple’ın sunması muhtemel yeni uyku takip özellikleri WWDC’de tanıtılacak iOS 11, watchOS 4 veya 3. Nesil Apple Watch ile birlikte gelecek gibi görünmüyor. Büyük olasılıkla Apple’ın akıllı ev teknolojileri ile birlikte bir entegrasyon görebiliriz ki bu da Apple’ın yeni bir ürün ailesi ile karşımıza çıkabileceğine de işaret ediyor. Son olarak uyku takibi konusunda Apple Watch’ın en zayıf kaldığı nokta batarya süresi zira hem gündüz hem de gece kolumuzda Apple Watch kullandığımız takdirde cihazı ne zaman şarj edeceğimiz sorusu ortaya çıkıyor. Apple bakalım bu konuyla alakalı bir geliştirme yapacak mı?