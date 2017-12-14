Apple’dan Finisar’a büyük destek

ABD’de üretim gerçekleştiren bilişim üreticilerini desteklemek amacıyla oluşturduğu Gelişmiş Üretim Fonu’nu oluşturan Apple, Finisar’a destek olduğunu açıkladı.

iPhone X’un ön kısmında yer alan ve Face ID, Animoji, portre modunda özbekim gibi yenillik sunan TrueDepth kameradaki lazer sensörü üreten Finisar’a 390 milyon dolarlık bir kaynak sağlayacağını açıklayan Apple Gelişmiş Üretim Fonu konusundaki ciddiyetini de göstermiş oldu. Finisar, Apple’ın sunacağı kaynak ile yeni bir fabrika üretmenin yanında çalışan sayısını da arttıracak. Finisar’ın bu hamleleriyle Apple, Gelişmiş Üretim Fonu ile daha fazla istihdam yaratabilecek.

iPhone X’daki lazer sensörüne ek olarak Apple’ın kablosuz Bluetooth kulaklığı AirPods’ta yer alan yakınlık sensörlerinin de üretimini yapan Finisar, Apple tarafından aldığı destek sayesinde Teksas’ta kuracağı yeni fabrika ile lazer sensörlerin tamamını burada üretecek.

Apple, Finisar’dan evvel cam üreticisi Corning’e 200 milyon dolar tutarında bir kaynak sağlamıştı. Elde edilen bilgilere göre Apple’ın 2019 yılında satışa sunacağı iPhone modellerinde TrueDepth kamera sistemini cihazların arka tarafına da eklemeyi planlıyor.