Apple’dan arttırılmış gerçeklik için bir şirketi satın aldı

Apple, göz hareketlerini takip etme imkanı sunan SensoMotoric adlı şirketi satın aldı.

Apple, bu yıl WWDC’de arttırılmış gerçeklik planlarından utanmadı ve hedeflerini gerçekleştirme isteği bir başka satın alımla desteklendi. Apple’ın yakın zamanda hem arttırılmış hem de sanal gerçeklik için göz hareketlerini takip eden gözlük ve platformlar üreten SensoMotoric Instruments’ı adlı Alman şirketini satın aldığı ortaya çıktı . Anlaşma şartları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamasına rağmen SensoMotoric teknolojisinin doğası Apple’ın aradığını bulmasında yardımcı olabilir.

Söz konusu gözlükler, atletik performansın iyileştirilmesi veya hangi mağazanın bir müşterinin dikkatini çektiğini bulmak için eş zamanlı olarak takip edebiliyor.Sanal gerçeklikte göz izleme arayüzünü kullanarak kontrol edebilir veya hareket hastalığını en aza indirme imkanı sunuyor.

Apple’ın arttırılmış gerçeklik gözlüğünü test ettiği bildirildiğinden, şirketin SensoMotoric’in işini kendi donanımında kullanılacağı tahmin ediliyor. Apple’ın, gözünüze baktığını görmek için ön kamerayı kullanarak iOS cihazlarında artırılmış gerçeği geliştirdiğini görüleceği öne sürülüyor. Apple VR desteğin sağlayacak olsa da, arttırılmış gerçeklikte uzun zaman sonra daha çok ilgi duymaya başladı.

Özetlemek gerekirse Apple, bu satın alma hem sanal hem de arttırılmış gerçeklik alanlarında gelişimini hızlandıracak bir satın almaya imza attı.